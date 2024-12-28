Зеленский ответил на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину

Зеленский ответил на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украинудополнено
Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, "поручил" премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины". Так глава государства отреагировал на угрозы словацкого премьера перекрыть поставки электроэнергии в Украину.
"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети", — написал Зеленский.
Он добавил, что потребность в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной электростанции и ударов оккупантов по украинской инфраструктуре.
По словам президента, благодаря работе энергетиков и сотрудничеству с Европейским Союзом, США, Британией, Норвегией, Японией и другими партнерами удалось не допустить блекаута в Украине.
"Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии абсолютно аморальна. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще минимум $200 млн ежегодно, которые Украина платит за импортированное электричество", – подчеркнул Зеленский.
Он констатировал, что импорт электричества для спасения не является бесплатным, и это значительные средства. Для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех сторон сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в том числе газа из США и от других партнеров, и только это может снизить цену на энергию для большинства семей, добавил глава государства.
Также он сообщил, что доля Словакии в импорте электричества в Украину составляет около 19%. Правительство Украины работает с соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества.
"Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейской сообществом", – резюмировал Зеленский.
ДОПОЛНЕНО В 15:10. На заявление Фицо отреагировало и Министерство иностранных дел. Там заявили, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии не является благотворительностью – Украина платит за него немалые деньги.
Украина всегда была самодостаточной в производстве электроэнергии, а сейчас вынуждена порой импортировать ее только из-за российских преступлений – оккупации ЗАЭС, ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям, отметили в ведомстве.
"Нелепыми угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света", — говорится в заявлении.
На совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание премьер-министра Словакии в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России.
"Убеждены, что в интересах словацкого народа правительство Словакии должно работать с соседями и всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов, в частности уже сейчас договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России и политики вытеснения американских и других энергоресурсов из Европы", — подчеркнули в ведомстве.
МИД призвал Еврокомиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений.
- 18 декабря 2024 года Фицо сказал, что представит Европейской комиссии план сохранения транзита газа через Украину.
- Премьер Денис Шмыгаль объявил, что Украина приостановит транзит российского газа утром 1 января.
- 27 декабря Фицо заявил, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.