Зеленский ответил на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, "поручил" премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть "второй энергетический фронт против Украины". Так глава государства отреагировал на угрозы словацкого премьера перекрыть поставки электроэнергии в Украину.

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети", — написал Зеленский.

Он добавил, что потребность в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной электростанции и ударов оккупантов по украинской инфраструктуре.

По словам президента, благодаря работе энергетиков и сотрудничеству с Европейским Союзом, США, Британией, Норвегией, Японией и другими партнерами удалось не допустить блекаута в Украине.

"Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии абсолютно аморальна. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще минимум $200 млн ежегодно, которые Украина платит за импортированное электричество", – подчеркнул Зеленский.

Он констатировал, что импорт электричества для спасения не является бесплатным, и это значительные средства. Для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех сторон сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в том числе газа из США и от других партнеров, и только это может снизить цену на энергию для большинства семей, добавил глава государства.

Также он сообщил, что доля Словакии в импорте электричества в Украину составляет около 19%. Правительство Украины работает с соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества.

"Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила. Любые произвольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейской сообществом", – резюмировал Зеленский.

ДОПОЛНЕНО В 15:10. На заявление Фицо отреагировало и Министерство иностранных дел. Там заявили, что поставки Словакией критических объемов электроэнергии не является благотворительностью – Украина платит за него немалые деньги.

Украина всегда была самодостаточной в производстве электроэнергии, а сейчас вынуждена порой импортировать ее только из-за российских преступлений – оккупации ЗАЭС, ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, энергосистеме, объектам генерации и распределительным сетям, отметили в ведомстве.

"Нелепыми угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света", — говорится в заявлении.

На совместную работу с Путиным указывает и фактическое признание премьер-министра Словакии в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка в интересах сохранения зависимости европейских стран от России.

"Убеждены, что в интересах словацкого народа правительство Словакии должно работать с соседями и всей Европой ради диверсификации поставок энергоресурсов, в частности уже сейчас договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России и политики вытеснения американских и других энергоресурсов из Европы", — подчеркнули в ведомстве.

МИД призвал Еврокомиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений.

18 декабря 2024 года Фицо сказал, что представит Европейской комиссии план сохранения транзита газа через Украину.

Премьер Денис Шмыгаль объявил, что Украина приостановит транзит российского газа утром 1 января.

27 декабря Фицо заявил, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.