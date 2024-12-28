Зеленський відповів на погрози Фіцо припинити постачання електроенергії до України

Потреба в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією ЗАЕС та російських ударів, заявив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, "доручив" прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити "другий енергетичний фронт проти України". Так глава держави відреагував на погрози словацького прем’єра перекрити постачання електроенергії до України.

"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі", – написав Зеленський.

Він додав, що потреба в імпорті електрики виникла лише через окупацію Росією Запорізької атомної електростанції та удари окупантів по українській інфраструктурі.

За словами президента, завдяки роботі енергетиків і співпраці з Європейським Союзом, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими партнерами вдалося не допустити блекауту в Україні.

"Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше $200 млн щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику", – наголосив Зеленський.

Він констатував, що імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти. Для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурсів, зокрема газу зі США й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей, додав глава держави.

Також він повідомив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну становить близько 19%. Уряд України працює з сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики.

"Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила. Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинення імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", – резюмував Зеленський.

ДОПОВНЕНО О 15:10. На заяву Фіцо відреагувало й Міністерство закордонних справ. Там заявили, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії не є благодійністю – Україна платить за це немалі гроші.

Україна завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, а зараз змушена деколи імпортувати її лише через російські злочини – окупацію ЗАЕС, ракетні удари по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктам генерації та розподільчим мережам, наголосили у відомстві.

"Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі у світі, які погрожують залишити українців взимку без світла", – йдеться у заяві.

На спільну роботу з Путіним вказує і фактичне зізнання прем’єра Словаччини у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності європейських країн від Росії, додали в МЗС.

"Переконані, що в інтересах словацького народу уряд Словаччини мав би працювати із сусідами та всією Європою заради диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема вже зараз домовлятися про постачання газу зі США, а не сподіватися на продовження залежності від Росії та політики витіснення американських та інших енергоресурсів з Європи", – наголосили у відомстві.

МЗС закликало Єврокомісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень.

18 грудня 2024 року Фіцо сказав, що представить Європейській комісії план збереження транзиту газу через Україну.

Прем'єр Денис Шмигаль оголосив, що Україна припинить транзит російського газу вранці 1 січня.

27 грудня Фіцо заявив, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.