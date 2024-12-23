МЗС: Слабкість та недалекоглядність енергетичної політики Фіцо створюють загрози для Європи

У МЗС вважають, що дії Фіцо були фактично спрямовані на те, щоб допомагати РФ витискати з європейського ринку американський та інший газ

Роберт Фіцо у Москві (Фото: ресурс окупантів)

Слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрози для всієї Європи. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на перемовини Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

"Росія багато років використовує енергію як зброю. Для Москви це — політичний важіль, інструмент приниження та погроз суверенним державам, джерело корупції, залежності та шантажу у взаємодії з іноземними політиками", – йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що на цьому тлі загальноєвропейським трендом є відмова від російських енергоносіїв, збільшення енергетичної незалежності, диверсифікація джерел постачання та, як наслідок, збільшення енергетичної безпеки. МЗС навело приклад з Австрією, яка змогла відмовитися від російського газу.

"На цьому тлі викликають подив наполегливі спроби очільника словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви всупереч політиці Європейського Союзу та спільній роботі європейських країн над диверсифікацією енергопостачання", – зазначається у заяві.

У МЗС вважають, що протягом року дії Фіцо були фактично спрямовані на те, щоб допомагати Росії й надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ, зберігати залежність Європи та послаблювати континент.

У відомстві стверджують, що цей час можна було використати на те, щоб у координації з європейськими партнерами розв'язати наявні проблеми та знайти взаємоприйнятні рішення. Україна неодноразово наголошувала на готовності розглянути відповідні запити з боку Єврокомісії, але Фіцо обрав інший курс.

"Україна платить найвищу ціну – ціну людських життів – за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських вбивць. Ми не приймемо ганебної політики умиротворення, яка вже довела свою помилковість минулого століття. Словацька сторона мала б про це памʼятати краще за інших", – наголосили в МЗС.

Україна закликала всіх європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи.