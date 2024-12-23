"Чим йому платять?" Зеленський заявив, що Фіцо продався Путіну

Президент вважає, що словацькому прем'єру з якихось причин вигідно вести справи з Росією

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на зустріч прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з диктатором Росії Володимиром Путіним 22 грудня. Він заявив, що Фіцо допомагає Путіну заробляти гроші.

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"Його ключова мета – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ після перемовин, оскільки "бояться реакції громадськості".

"Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Лідери ЄС зазначили, що Фіцо не хоче шукати заміну російському газу та працювати над енергетичною незалежністю Європи. Він, навпаки, прагне допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи.

"Це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу", – сказав президент.

Зеленський також зауважив, що Фіцо відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності від російського газу. За словами президента, словацький прем'єр зацікавлений саме в російському газі.

Український лідер зазначив, що вартість газу з Росії $500 млн на рік, а ще одне джерело прибутку – нафтова труба, яка проходить через українську територію. Вона дає ще $500 млн на рік.

Президент підкреслив, що Україна втрачає людей через повномасштабну війну, яку розпочав Путін. Тому така допомога російському диктатору є аморальною.