"Чем ему платят?" Зеленский заявил, что Фицо продался Путину
Президент Владимир Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с диктатором России Владимиром Путиным 22 декабря. Он заявил, что Фицо помогает Путину зарабатывать деньги.
"Его ключевая цель – вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?", – заявил Зеленский.
Он отметил, что Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ после переговоров, поскольку "боятся реакции общественности".
"Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", – заявил Зеленский.
Он напомнил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Лидеры ЕС отметили, что Фицо не хочет искать замену российскому газу и работать над энергетической независимостью Европы. Он, напротив, стремится помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы.
"Это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу", – сказал президент.
Зеленский также отметил, что Фицо отказался от компенсаций, которые облегчили переходный период и помогли избавиться от зависимости от российского газа. По словам президента, словацкий премьер заинтересован именно в российском газе.
Украинский лидер отметил, что стоимость газа из России $500 млн в год, а еще один источник прибыли – нефтяная труба, проходящая через украинскую территорию. Она дает еще $500 млн. в год.
Президент подчеркнул, что Украина теряет людей из-за полномасштабной войны, которую начал Путин. Поэтому такая помощь российскому диктатору аморальна.
- 18 декабря премьер Словакии Роберто Фицо заявил, что едет в Брюссель договариваться о транзите газа через Украину.
- 19 декабря президент Владимир Зеленский ответил Фицо, что Украина не разрешит России зарабатывать на транзите газа.
- 22 декабря Фицо внезапно приехал в Россию без объявления визита. Президент Сербии накануне сообщал, что встреча с Путиным запланирована у Фицо на 23 декабря.
- В Словакии назвали визит Фицо в Путин "изменой" союзников и интересов страны.
- Фицо рассказал подробности разговора с Путиным. По его словам, говорили о войне России против Украины и транзите газа.