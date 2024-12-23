"Чем ему платят?" Зеленский заявил, что Фицо продался Путину

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с диктатором России Владимиром Путиным 22 декабря. Он заявил, что Фицо помогает Путину зарабатывать деньги.

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"Его ключевая цель – вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ после переговоров, поскольку "боятся реакции общественности".

"Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Лидеры ЕС отметили, что Фицо не хочет искать замену российскому газу и работать над энергетической независимостью Европы. Он, напротив, стремится помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы.

"Это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что Фицо отказался от компенсаций, которые облегчили переходный период и помогли избавиться от зависимости от российского газа. По словам президента, словацкий премьер заинтересован именно в российском газе.

Украинский лидер отметил, что стоимость газа из России $500 млн в год, а еще один источник прибыли – нефтяная труба, проходящая через украинскую территорию. Она дает еще $500 млн. в год.

Президент подчеркнул, что Украина теряет людей из-за полномасштабной войны, которую начал Путин. Поэтому такая помощь российскому диктатору аморальна.