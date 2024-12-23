МИД: Слабость и недальновидность энергетической политики Фицо создают угрозы для Европы

В МИД считают, что действия Фицо были фактически направлены на то, чтобы помогать РФ вытеснять с европейского рынка американский и другой газ

Роберт Фицо в Москве (Фото: ресурс оккупантов)

Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозу для всей Европы. Так Министерство иностранных дел отреагировало на переговоры Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

"Россия много лет использует энергию как оружие. Для Москвы это политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на этом фоне общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей, увеличение энергетической независимости, диверсификация источников поставок и, как следствие, увеличение энергетической безопасности. МИД привел пример с Австрией, сумевшей отказаться от российского газа.

"На этом фоне вызывают удивление упорные попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от Москвы вопреки политике Европейского Союза и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения", – отмечается в заявлении.

В МИД считают, что в течение года действия Фицо были фактически направлены на то, чтобы помогать России и дальше вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять континент.

В ведомстве утверждают, что это время можно было использовать для того, чтобы в координации с европейскими партнерами решить существующие проблемы и найти взаимоприемлемые решения. Украина неоднократно отмечала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но Фицо избрал другой курс.

"Украина платит самую высокую цену – цену человеческих жизней – за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц. Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была об этом помнить лучше других", — подчеркнули в МИД.

Украина призвала всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы.