В МИД отреагировали на "энергетические" угрозы Фицо и сравнили его с Путиным

Роберт Фицо (Фото: ЭРА)

В министерстве иностранных дел отреагировали на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки Украине электроэнергии. Его сравнили с российским диктатором Владимиром Путиным.

В МИД напомнили, что Украина получает критические объемы электроэнергии от Словакии не как благотворительность, а платит за это "немалые деньги".

"Нелепыми угрозами отключить Украине электроэнергию, которую она покупает, а не получает в подарок, премьер-министр Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором. Сейчас это единственные два деятеля в мире, которые угрожают оставить украинцев зимой без света", – говорится в заявлении.

Украина всегда была самодостаточной в производстве электроэнергии, а импортировать сейчас вынуждена исключительно из-за оккупации Запорожской атомной станции, целенаправленных ударов по объектам инфраструктуры, энергосистемы, генерации и распределительным сетям.

В МИД подчеркнули, что на совместную работу Фицо и Путина также указывает признание словацкого премьера в стремлении вытеснить американские и другие энергоносители с европейского рынка, чтобы "сохранить зависимость" стран ЕС от России.

В МИД убеждены, что правительство Словакии должно действовать в интересах собственного народа и вместе с Европой договариваться о поставках газа из США, а не надеяться на продолжение зависимости от России.

"Напоминаем, что Словакия является частью единого европейского энергорынка и должна соблюдать общие европейские правила. Призываем Европейскую Комиссию во взаимодействии с ENTSO-E отреагировать на словацкие угрозы произвольных решений", – говорится в заявлении.