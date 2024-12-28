У МЗС відреагували на "енергетичні" погрози Фіцо та порівняли його з Путіним

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА)

У міністерстві іноземних справ відреагували на погрози премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання Україні електроенергії. Його порівняли з російським диктатором Володимиром Путіним.

У МЗС нагадали, що Україна отримує критичні обсяги електроенергії від Словаччини не як благодійність, а платить за це "немалі гроші".

"Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі у світі, які погрожують залишити українців взимку без світла", – йдеться у заяві.

Зазначається, що Україна завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, а імпортувати зараз змушена виключно через окупації Запорізької атомної станції, цілеспрямовані удари по об'єктах інфраструктури, енергосистеми, генерації та розподільчим мережам.

У МЗС підкреслили, що на спільну роботу Фіцо і Путіна також вказує зізнання словацького прем'єра у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку, щоб "зберегти залежність" країн ЄС від Росії.

У МЗС переконані, що уряд Словаччини мав би діяти в інтересах власного народу та разом із Європою домовлятися про постачання газу з США, а не сподіватися на продовження залежності від Росії.

"Нагадуємо, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку та має дотримуватися спільних європейських правил. Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень", – йдеться у заяві.