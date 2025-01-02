Фицо угрожает сократить поддержку украинцев в Словакии после прекращения транзита газа

Роберт Фицо (Фото: фейсбук-страница политика)

Словакия должна прекратить поставки электроэнергии в Украину и ограничить поддержку украинских беженцев в стране в ответ на остановку Украиной транзита российского газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По словам Фицо, коалиционная партия Социал-демократов готова вести переговоры с партнерами по коалиции о принятии ответных мер.

"Полагаю, что партнеры по коалиции также воспринимают ситуацию вокруг прекращения транзита газа как крайне серьезную и заслуживающую суверенной реакции со стороны суверенной Словакии. Единственная альтернатива для суверенной Словакии – это восстановление транзита или поиск компенсационных механизмов, которые заменят дефицит газа", – сказал премьер.

По его подсчетам, Словакия будет терять ежегодно около 500 млн евро на транзитных сборах из-за решения Украины прекратить поставки российского газа.

Помимо этого, он также оценил финансовое бремя Евросоюза в целом в 60-70 млрд евро. Это та сумма, которую выплатят страны-члены ЕС за счет повышения цен на газ и электроэнергию.

"Российская Федерация не пострадает каким-либо практическим образом. Только США выиграют от решения президента Зеленского за счет увеличения импорта газа в Европу", – добавил Фицо.