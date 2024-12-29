Bloomberg: Польша готова помочь Украине с электроэнергией, если Фицо воплотит угрозы

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Польша заявила о готовности увеличить экспорт электроэнергии в Украину в случае отключения резервных поставок из Словакии, чем днями ранее угрожал премьер страны Роберт Фицо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Польши.

Польское правительство готово увеличить производство электроэнергии, чтобы компенсировать возможный дисбаланс в украинской энергосистеме в случае отключения резервных поставок из Словакии, заявил чиновник.

Заверения Варшавы прозвучали на фоне обострения спора по поводу транзита газа через Украину.

27 декабря Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории. На следующий день президент Владимир Зеленский ответил на угрозы, заявив, что тот, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".

В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".