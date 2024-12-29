Bloomberg: Польща готова допомогти Україні з електроенергією, якщо Фіцо втілить погрози
Польща заявила про готовність збільшити експорт електроенергії в Україну у разі відключення резервного постачання зі Словаччини, чим днями раніше погрожував прем'єр країни Роберт Фіцо. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника з Польщі.
Польський уряд готовий збільшити виробництво електроенергії, щоб компенсувати можливий дисбаланс в українській енергосистемі у разі відключення резервного постачання зі Словаччини, заявив посадовець.
Запевнення Варшави пролунали на тлі загострення суперечки щодо транзиту газу через Україну.
27 грудня Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією. Наступного дня президент Володимир Зеленський відповів на погрози та заявив, що той, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".
У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".
- Після розірвання контракту між Газпромом і австрійською OMV Словаччина залишається останнім великим споживачем російського газу, який отримує через Україну.
- 18 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що представить Європейській комісії план збереження транзиту газу через Україну.
- Прем'єр Денис Шмигаль оголосив, що Україна припинить транзит російського газу 1 січня о сьомій годині ранку.