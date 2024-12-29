Bloomberg: Польща готова допомогти Україні з електроенергією, якщо Фіцо втілить погрози

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Польща заявила про готовність збільшити експорт електроенергії в Україну у разі відключення резервного постачання зі Словаччини, чим днями раніше погрожував прем'єр країни Роберт Фіцо. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника з Польщі.

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Польський уряд готовий збільшити виробництво електроенергії, щоб компенсувати можливий дисбаланс в українській енергосистемі у разі відключення резервного постачання зі Словаччини, заявив посадовець.

Запевнення Варшави пролунали на тлі загострення суперечки щодо транзиту газу через Україну.

27 грудня Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією. Наступного дня президент Володимир Зеленський відповів на погрози та заявив, що той, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".

У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".