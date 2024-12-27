Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Москви на відповідність закону

Відповідну заяву подала громадська організація "Мир Україні", яка наголошує, що Фіцо протягом тривалого часу надає легітимність Путіну

Роберт Фіцо та Володимир Путін (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

Прокуратура Словаччини на прохання членів громадської організації "Мир Україні" перевірить на предмет відповідності законодавству візит прем'єра Роберта Фіцо до Москви та його зустріч із диктатором Володимиром Путіним. Про це пише видання Aktuality.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Запит щодо візиту Фіцо до Москви розглядатиме словацька генеральна прокуратура, заявила речниця правоохоронного органу Яна Текельова.

"Предметна ініціатива громадського об'єднання передана до генеральної прокуратури Словацької Республіки. Вона буде розглянута відповідно до закону", — зазначила вона.

Асоціація "Мир Україні" підкреслює, що прем'єр протягом тривалого часу надає легітимність Путіну, на якого видано міжнародний ордер на арешт.

21 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Зеленський нібито висував йому "абсурдні пропозиції" в контексті транзиту російського газу і вступу України в НАТО.

22 грудня Фіцо раптово приїхав до Росії без оголошення візиту.

У Словаччині назвали візит Фіцо до Путіна "зрадою" союзників та інтересів країни.

Фіцо розповів подробиці розмови з Путіним. За його словами, говорили про війну Росії проти України та транзит газу.