Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Москви на відповідність закону
Роберт Фіцо та Володимир Путін (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

Прокуратура Словаччини на прохання членів громадської організації "Мир Україні" перевірить на предмет відповідності законодавству візит прем'єра Роберта Фіцо до Москви та його зустріч із диктатором Володимиром Путіним. Про це пише видання Aktuality.

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Запит щодо візиту Фіцо до Москви розглядатиме словацька генеральна прокуратура, заявила речниця правоохоронного органу Яна Текельова.

"Предметна ініціатива громадського об'єднання передана до генеральної прокуратури Словацької Республіки. Вона буде розглянута відповідно до закону", — зазначила вона.

Асоціація "Мир Україні" підкреслює, що прем'єр протягом тривалого часу надає легітимність Путіну, на якого видано міжнародний ордер на арешт.

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