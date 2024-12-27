Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо в Москву на соответствие закону

Такое заявление подала общественная организация "Мир Украине", отмечая, что Фицо в течение длительного времени предоставляет легитимность Путину

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

Прокуратура Словакии по просьбе членов общественной организации "Мир Украины" проверит на предмет соответствия законодательству визит премьера Роберта Фицо в Москву и его встречу с диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Aktuality.

Запрос о визите Фицо в Москву будет рассматривать словацкая генеральная прокуратура, заявила представитель правоохранительного органа Яна Текелева.

"Предметная инициатива общественного объединения передана в генеральную прокуратуру Словацкой Республики. Она будет рассмотрена в соответствии с законом", – отметила она.

Ассоциация "Мир Украине" подчеркивает, что премьер в течение длительного времени предоставляет легитимность Путину, на которого выдан международный ордер на арест.

21 декабря 2024 года Фицо заявил, что Зеленский якобы выдвигал ему "абсурдные предложения" в контексте транзита российского газа и вступления Украины в НАТО.

22 декабря Фицо внезапно приехал в Россию без объявления визита.

В Словакии назвали визит Фицо к Путину "изменой" союзникам и интересам страны.

Фицо рассказал подробности разговора с Путиным. По его словам, говорили о войне России против Украины и транзите газа.