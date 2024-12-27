Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо в Москву на соответствие закону
Прокуратура Словакии по просьбе членов общественной организации "Мир Украины" проверит на предмет соответствия законодательству визит премьера Роберта Фицо в Москву и его встречу с диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Aktuality.
Запрос о визите Фицо в Москву будет рассматривать словацкая генеральная прокуратура, заявила представитель правоохранительного органа Яна Текелева.
"Предметная инициатива общественного объединения передана в генеральную прокуратуру Словацкой Республики. Она будет рассмотрена в соответствии с законом", – отметила она.
Ассоциация "Мир Украине" подчеркивает, что премьер в течение длительного времени предоставляет легитимность Путину, на которого выдан международный ордер на арест.
- 21 декабря 2024 года Фицо заявил, что Зеленский якобы выдвигал ему "абсурдные предложения" в контексте транзита российского газа и вступления Украины в НАТО.
- 22 декабря Фицо внезапно приехал в Россию без объявления визита.
- В Словакии назвали визит Фицо к Путину "изменой" союзникам и интересам страны.
- Фицо рассказал подробности разговора с Путиным. По его словам, говорили о войне России против Украины и транзите газа.