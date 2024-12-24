Оппозиция Словакии хочет вотума недоверия правительству Фицо из-за его связей с Путиным

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что визит в Москву может существенно навредить Словакии в глазах Евросоюза и НАТО

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: ЕРА/GAVRIIL GRIGOROV)

Оппозиционные партии Словакии рассматривают возможность созыва внеочередного заседания, чтобы выразить вотум недоверия правительству Роберта Фицо, в частности из-за встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Aktuality.

Еще несколько месяцев назад подобная ситуация выглядела бесперспективной, но сейчас стабильность коалиции оказалась очень хрупкой, пишут журналисты.

Михал Шимечка, глава оппозиционной партии Прогрессивная Словакия, обвинил Фицо в государственной измене из-за его встречи с Путиным.

На пресс-конференции он подверг критике словацкого премьера за то, что он бегает за "иностранными диктаторами" вместо того, чтобы решать проблемы, тем самым отрывая Словакию от ее союзников из Европейского Союза и НАТО.

Реакция на поездку Фицо в Москву поступила и от президента. Петер Пеллегрини и его партнер по коалиции потребовали, чтобы премьер объяснил, о чем он ездил договариваться с Россией.

Президент считает, что визит в Москву может существенно навредить Словакии в глазах Евросоюза и НАТО.