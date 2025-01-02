Фіцо погрожує скоротити підтримку українців у Словаччині після припинення транзиту газу

Роберт Фіцо (Фото: фейсбук-сторінка політика)

Словаччина має припинити постачання електроенергії до України та обмежити підтримку українських біженців у країні у відповідь на зупинку Україною транзиту російського газу до Європи. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на своїй сторінці у соцмережі.

За словами Фіцо, коаліційна партія Соціал-демократів готова вести переговори з партнерами з коаліції щодо вжиття заходів у відповідь.

"Вважаю, що партнери з коаліції також сприймають ситуацію навколо припинення транзиту газу як вкрай серйозну і таку, яка заслуговує на суверенну реакцію з боку суверенної Словаччини. Єдина альтернатива для суверенної Словаччини – це відновлення транзиту або пошук компенсаційних механізмів, які замінять дефіцит газу", – сказав прем'єр.

За його підрахунками, Словаччина втрачатиме щорічно близько 500 млн євро на транзитних зборах через рішення України припинити постачання російського газу.

Крім цього, він також оцінив фінансовий тягар Євросоюзу загалом у 60-70 млрд євро. Це та сума, яку виплатять країни-члени ЄС коштом підвищення цін на газ та електроенергію.

"Російська Федерація не постраждає будь-яким практичним чином. Тільки США виграють від рішення президента Зеленського шляхом збільшення імпорту газу до Європи", – додав Фіцо.