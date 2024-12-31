Галущенко не вірить погрозам Фіцо про припинення експорту електроенергії в Україну

Міністр енергетики вважає, що Словаччина не зупинить експорт електроенергії, оскільки це "суперечить правилам ЄС"

Герман Галущенко (Фото: ЕРА)

Міністр енергетики Герман Галущенко скептично ставиться до погроз словацького прем'єра Роберта Фіцо припинити постачати електроенергії в Україну через відмову тієї продовжити транзит російського газу. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Галущенко висловив переконання, що Братислава не зупинить експорт електроенергії до України, адже це "суперечить правилам Євросоюзу".

Міністр зауважив, що припинення продажу електроенергії Україні призведе до значних фінансових втрат для Словаччини. За його словами, мова йде про комерційні угоди, а не про безоплатну допомогу, і збитки Словаччини можуть сягати сотень мільйонів доларів щорічно.

Галущенко також зазначив, що Україна зможе компенсувати дефіцит електроенергії шляхом імпорту з Польщі та Румунії.

Словаччина раніше неодноразово наполягала на продовженні угоди між Україною та Росією щодо транзиту російського газу, термін якої завершується наприкінці 2024 року. Україна припинить транзит російського газу 1 січня о 07:00.