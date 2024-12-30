Словаччина у відповідь на критику Зеленського порадила Україні "не шукати нових ворогів"
Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що Україні "слід утримуватися від створення нових ворогів". Так у відомстві відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про те, що прем’єр країни Роберт Фіцо, погрожуючи припинити постачати електроенергію в Україну, відкрив "другий енергетичний фронт".
"Ми рішуче відкидаємо будь-які безпідставні заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", про який спекулює президент України Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення у будь-якому союзі з Володимиром Путіним", – заявили у словацькому зовнішньополітичному відомстві.
МЗС Словаччини заявило, що продовжує надавати гуманітарну допомогу постраждалим в Україні. Також там зазначили, що "транзит російського газу через Україну приносить їй важливі доходи для підтримки економіки".
"Ми чудово розуміємо, що українці піддаються тривалому воєнному конфлікту, але саме тому їм не варто створювати нових ворогів і фантазувати про появу якогось другого фронту", – заявили там, додавши, що Словаччина насамперед захищатиме інтереси власного народу.
- 27 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.
- Наступного дня Зеленський відповів на погрози та заявив, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".
- У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".