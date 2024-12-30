Словакия в ответ на критику Зеленского посоветовала Украине "не искать новых врагов"

Украинский президент заявил, что Фицо, вероятно, получил поручение от диктатора Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины"

Газопровод ''Дружба'' (Фото: ЕРА)

Министерство иностранных дел Словакии заявило, что Украине "следует воздерживаться от создания новых врагов". Так, в ведомстве отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо, угрожая прекратить поставлять электроэнергию в Украину, открыл "второй энергетический фронт".

"Мы решительно отвергаем любые безосновательные заявления об открытии "второго энергетического фронта", о котором спекулирует президент Украины Владимир Зеленский, а также сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным", – заявили в словацком внешнеполитическом ведомстве.

МИД Словакии заявил, что продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в Украине. Также там отметили, что "транзит российского газа через Украину приносит ей значительные доходы для поддержки экономики".

"Мы прекрасно понимаем, что украинцы подвергаются продолжительному военному конфликту, но именно поэтому им не стоит создавать новых врагов и фантазировать о появлении какого-то второго фронта", – заявили там, добавив, что Словакия будет в первую очередь защищать интересы собственного народа.