Галущенко не верит угрозам Фицо о прекращении экспорта электроэнергии в Украину
Министр энергетики Герман Галущенко скептически относится к угрозам словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставлять электроэнергии в Украину из-за отказа продолжить транзит российского газа. Об этом он заявил в интервью Politico.
Галущенко убежден, что Братислава не остановит экспорт электроэнергии в Украину, ведь это "противоречит правилам Евросоюза".
Министр отметил, что прекращение продаж электроэнергии Украине приведет к значительным финансовым потерям для Словакии. По его словам, речь идет о коммерческих соглашениях, а не о безвозмездной помощи, и убытки Словакии могут достигать сотен миллионов долларов ежегодно.
Галущенко также отметил, что Украина сможет компенсировать дефицит электроэнергии путем импорта из Польши и Румынии.
Словакия ранее неоднократно настаивала на продлении соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2024 года. Украина приостановит транзит российского газа 1 января в 07:00.
- 27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.
- На следующий день Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".
- В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".