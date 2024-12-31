Галущенко не верит угрозам Фицо о прекращении экспорта электроэнергии в Украину

Министр энергетики считает, что Словакия не остановит экспорт электроэнергии, поскольку это "противоречит правилам ЕС"

Герман Галущенко (Фото: ЕРА)

Министр энергетики Герман Галущенко скептически относится к угрозам словацкого премьера Роберта Фицо прекратить поставлять электроэнергии в Украину из-за отказа продолжить транзит российского газа. Об этом он заявил в интервью Politico.

Галущенко убежден, что Братислава не остановит экспорт электроэнергии в Украину, ведь это "противоречит правилам Евросоюза".

Министр отметил, что прекращение продаж электроэнергии Украине приведет к значительным финансовым потерям для Словакии. По его словам, речь идет о коммерческих соглашениях, а не о безвозмездной помощи, и убытки Словакии могут достигать сотен миллионов долларов ежегодно.

Галущенко также отметил, что Украина сможет компенсировать дефицит электроэнергии путем импорта из Польши и Румынии.

Словакия ранее неоднократно настаивала на продлении соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2024 года. Украина приостановит транзит российского газа 1 января в 07:00.