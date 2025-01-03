Словаччина продовжить постачати електроенергію в Україну попри погрози Фіцо – Novinky

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Словаччина продовжить постачати в Україну електроенергію попри погрози прем'єра Роберта Фіцо на тлі припинення транзиту російського газу. Про це повідомляє портал Novinky.

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Зазначається, що словацький оператор електромереж SEPS, підконтрольний державі, готовий надавати Україні аварійні постачання електроенергії згідно з угодою з Укренерго про постачання електроенергії в рамках аварійної взаємодопомоги.

Словацька компанія також забезпечує транскордонне передавання електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.

Минулої весни SEPS подовжила контракт на аварійне постачання електроенергії в Україну ще на рік, що дозволяє передавати до 150 МВт у її енергосистему.

27 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.

Наступного дня Зеленський відповів на погрози та заявив, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від російського диктатора Володимира Путіна відкрити "другий енергетичний фронт проти України".

У МЗС порівняли Фіцо з Путіним та нагадали, що Україна платить за імпорт електроенергії зі Словаччини "немалі кошти".