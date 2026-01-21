Прокуратура: Заступник глави однієї з РДА Києва допоміг ухилитися від служби 190 чоловікам

Посадовець райдержадміністрації налагодив масштабну схему ухилення від мобілізації, використовуючи зв’язки у ТЦК, заявили в СБУ

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали першого заступника глави однієї з районних державних адміністрації Києва, його підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними СБУ, чиновник шляхом підроблення документів фіктивно "зараховував" чоловіків до військових частин Збройних Сил України, а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами.

Вартість послуги, за версією слідства, становила від $15 000 до $20 000. Для організації схеми посадовець використовував власні зв’язки в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а для підготовки фальшивих документів залучив спільника.

Прокуратура уточнила, що він організував та координував діяльність групи осіб, які допомогли ухилитися від військової служби щонайменше 190 військовозобов’язаним та військовослужбовцям.

В ОГП розповіли, як діяла схема. Посадовець передавав до ТЦК переліки осіб, які за гроші бажали уникнути мобілізації. Після цього начальник терцентру надавав вказівки підлеглим щодо оформлення військово-облікових документів нібито для направлення цих осіб до одного з навчальних центрів ЗСУ.

Сформовані пакети документів передавалися організатору схеми, який скеровував їх співучаснику для внесення неправдивих відомостей про зарахування військовозобов’язаних до списків особового складу військової частини. Водночас фактично жоден із них до навчального центру не прибував.

Надалі, приблизно через два місяці, ці особи незаконно звільнялися з військової служби на підставі підроблених військово-лікарських документів, що створювало формальні підстави для зняття їх з обліку.

Заступника глави РДА та його спільника затримали. Під час обшуків у них знайшли підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами.

Їм оголосили про підозру за статтею про організацію та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.

Встановлюються всі причетні до злочинної діяльності особи, зокрема серед працівників ТЦК та правоохоронних органів.

