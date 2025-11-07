Нацполіція: Викрито депутата з Вінниччини, який фіктивно одружився, щоб не мобілізуватися

За даними слідства, депутат за 3000 грн та їжу змовився з колегою, сестра якої мала інвалідність

Затриманий (Фото: Нацполіція)

Нацполіція та Служба безпеки України викрили депутата однієї з міських рад Вінницької області, який "купив" фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації. Йому та спільниці повідомили про підозру, зазначили в поліції.

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про депутата Бершадської міської ради від партії "Політична стратегія Гройсмана" 49-річного Андрія Т. та його спільницю – колишню працівницю управління соцзахисту тієї ж міськради 28-річну Аліну О.

19-річна сестра жінки мала інвалідність ІІ групи. Як з'ясували правоохоронці, наприкінці 2024 року фігурант змовився з жінкою про оформлення фіктивного шлюбу з її родичкою. Удвох вони перевезли потерпілу до іншого регіону й там оформили шлюб.

Згодом чоловік використав документи про стан здоров’я "дружини" як підставу для незаконного звільнення від призову до Збройних Сил України. За допомогу він пообіцяв спільниці щомісячну винагороду 3000 грн та продуктові набори.

Під час розслідування правоохоронці встановили разючий контраст між умовами життя фігуранта та його фіктивної дружини. Депутат і за сумісництвом директор ринку та власник кількох ферм мешкав у розкішному будинку. Тоді як його "дружина", котра потребує догляду та лікування, жила в занедбаній хатині без належних побутових умов.

Чоловіка підозрюють у вербуванні та переміщенні особи з інвалідністю з метою її подальшої експлуатації, а також ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Його спільниці також оголосили про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Будинок підозрюваного (Фото: Нацполіція)

Будинок "дружини" (Фото: Нацполіція)