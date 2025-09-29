На Закарпатті викрито прикордонників, які продавали "ухилянтам" інформацію про маршрути

Затримані скеровували "замовників" в обхід прикордонних нарядів та системи охорони кордону. За це брали від $3000 до $5000

Затримання (Фото: ДБР)

Правоохоронці заявили про викриття на Закарпатті двох інспекторів-прикордонників, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку через державний кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Обидва діяли "автономно" на різних ділянках, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як з'ясували слідчі ДБР, затримані через посередників пропонували замовникам за гроші інформацію про "безпечні маршрути", місця розташування прикордонних нарядів та систему охорони кордону. Вартість такої "послуги" коливалася від $3000 до $5000 з особи.

"Один з інспекторів демонстрував "клієнтам" на електронних картах можливі шляхи обходу пунктів пропуску, обіцяючи "безперешкодний рух" у своїй зоні контролю. Інший – домовлявся про передачу даних, які дозволяли уникати патрулів та посилених нарядів", – повідомили у ДБР.

Затримані планували продовжувати втілювати схему на постійній основі.

За даними правоохоронців, у вересні 2025-го щонайменше двоє військовозобов’язаних незаконно перетнули кордон за сприяння затриманих інспекторів.

Військовослужбовців затримали після отримання через посередників частини хабаря по $3000 кожен. Їм оголошено про підозру в організації незаконного перетину кордону та одержанні хабаря (до дев'яти років тюрми).

Прикордонників заарештовано з можливістю внесення застави.

