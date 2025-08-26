ДБР заявило про викриття прикордонника, що продавав ухилянтам "футбольні тури" за кордон
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику одного з відділень інспекторів прикордонної служби Одеській області в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, прикордонник допомагав військовозобов'язаним потрапити у невизнане Придністров'я.
За $3000 охочі чоловіки отримували інструкції, як потрапити за кордон в обхід пропускних пунктів.
Правоохоронці з'ясували, що клієнтів для посадовця шукав його колишній колега. Паролем для виїзду було повідомлення про наявність квитка для участі у "грі у футбол".
Фігурантів справи було затримано "на гарячому" під час отримання грошей за послугу.
Обом чоловікам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 605 000 грн.
Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.
Наразі ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки та всіх військовозобов’язаних, які встигли скористатись послугою.
- Кабінет міністрів 20 серпня схвалив проєкт закону щодо кримінальної відповідальності за нелегальний перетин держкордону під час воєнного стану.
