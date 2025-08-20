Кабмін пропонує ввести кримінальну відповідальність за втечу за кордон під час війни

Українські прикордонники (Фото: ДПСУ)

Кабінет міністрів 20 серпня схвалив проєкт закону щодо кримінальної відповідальності за нелегальний перетин держкордону під час воєнного стану. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт пропонує скасувати статтю 204-3 Кодексу про адмінправопорушення у звʼязку з її "частковою неконституційністю та неефективністю". Крім того, розгляд справ про незаконний перетин кордону планують передати прикордонникам.

Документ також передбачає зміни до Кримінального кодексу.

Незаконний перетин державного кордону під час воєнного чи надзвичайного стану поза пунктами пропуску пропонується вважати злочином. Кримінально карати також планують за перешкоджання облаштуванню або пошкодження прикордонної інфраструктури.

Окремо встановлюється відповідальність для призовників і військовозобов’язаних, які порушують строки перебування за кордоном. Для них пропонують закріпити обов’язок дотримуватися визначених строків виїзду.

Раніше за незаконний перетин держкордону передбачалася адміністративна відповідальність. Йдеться про штраф, який складав від 3 400 до 8 500 грн).