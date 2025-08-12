Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон молоді до 22 років
Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців віком до 22 років. Слова глави держави передає медіа "Ми Україна".
Зеленський повідомив, що доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молоді.
"На цей час є обмеження на кордоні для 18 років, я пропоную підвищити до 22 років ", – заявив президент.
За його словами, підвищення вікового порогу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон допоможе багатьом українцям "зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в Україні, перед усім у навчанні".
"Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам", – сказав Зеленський.
- 29 травня член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що народні депутати обговорюють можливість підвищити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Попередньо, йшлося про збільшення віку з 18 до 23-24 років.
Коментарі (0)