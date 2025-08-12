Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон молоді до 22 років

Наразі діють обмеження для чоловіків віком від 18 років

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців віком до 22 років. Слова глави держави передає медіа "Ми Україна".

Зеленський повідомив, що доручив уряду разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молоді.

"На цей час є обмеження на кордоні для 18 років, я пропоную підвищити до 22 років ", – заявив президент.

За його словами, підвищення вікового порогу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон допоможе багатьом українцям "зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в Україні, перед усім у навчанні".

"Це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам", – сказав Зеленський.