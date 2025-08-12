Зеленский поручил правительству упростить выезд за границу для молодежи до 22 лет

В настоящее время действуют ограничения для мужчин в возрасте от 18 лет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет. Слова главы государства передает медиа "Мы Украина".

Зеленский сообщил, что поручил правительству совместно с военным командованием разработать возможность упрощения пересечения государственной границы для молодежи.

"В настоящее время существует ограничение на границе для лиц в возрасте 18 лет, я предлагаю поднять его до 22 лет", – заявил президент.

По его словам, повышение возрастной планки для разрешения на выезд мужчин за границу поможет многим украинцам "сохранить связь с Украиной и реализоваться в Украине, прежде всего в сфере образования".

"Это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности многим украинским семьям", – сказал Зеленский.