Зеленский поручил правительству упростить выезд за границу для молодежи до 22 лет
Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет. Слова главы государства передает медиа "Мы Украина".
Зеленский сообщил, что поручил правительству совместно с военным командованием разработать возможность упрощения пересечения государственной границы для молодежи.
"В настоящее время существует ограничение на границе для лиц в возрасте 18 лет, я предлагаю поднять его до 22 лет", – заявил президент.
По его словам, повышение возрастной планки для разрешения на выезд мужчин за границу поможет многим украинцам "сохранить связь с Украиной и реализоваться в Украине, прежде всего в сфере образования".
"Это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности многим украинским семьям", – сказал Зеленский.
- 29 мая член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что народные депутаты обсуждают возможность повышения возрастного порога для получения разрешения на выезд мужчин за границу. Ранее речь шла об увеличении возраста с 18 до 23-24 лет.
