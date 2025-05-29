Нардеп Вениславский заявил, что мужчинам до 24 лет могут разрешить выезд за границу

Федор Вениславский (Фото: ВР)

Народные депутаты обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. Предварительно, речь идет об увеличении возраста с 18 до 23-24 лет. Об этом на брифинге сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Идея возникла в ответ на распространенную ситуацию, когда юноши, уехавшие в другую страну вместе с родителями, после достижения совершеннолетия не могут посетить Украину, потому что теряют право пересечения границы.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться", – сказал Вениславский.

По его словам, обсуждается повышение возрастного порога до 23-24 лет.

"Чтобы молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за рубежом, а поддерживали связь с Украиной", – добавил он.

В то же время Вениславский отметил, что вопрос достаточно чувствительный, потому что сложно определить возрастную границу, когда передвижение должно оставаться свободным.

Впрочем, нардеп уверен, что в ближайшее время парламент предложит решение этого вопроса.