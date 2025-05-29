Нардеп Вениславский заявил, что мужчинам до 24 лет могут разрешить выезд за границу
Народные депутаты обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. Предварительно, речь идет об увеличении возраста с 18 до 23-24 лет. Об этом на брифинге сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Идея возникла в ответ на распространенную ситуацию, когда юноши, уехавшие в другую страну вместе с родителями, после достижения совершеннолетия не могут посетить Украину, потому что теряют право пересечения границы.
"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться", – сказал Вениславский.
По его словам, обсуждается повышение возрастного порога до 23-24 лет.
"Чтобы молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за рубежом, а поддерживали связь с Украиной", – добавил он.
В то же время Вениславский отметил, что вопрос достаточно чувствительный, потому что сложно определить возрастную границу, когда передвижение должно оставаться свободным.
Впрочем, нардеп уверен, что в ближайшее время парламент предложит решение этого вопроса.
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