Министр образования: Многие учащиеся 10-11 классов, особенно мальчики, уезжают за границу

Оксен Лисовой (Фото: Министерство образования Украины)

Учащиеся 10-11 классов мужского пола стали чаще уезжать за границу, Министерство образования должно предложить им качественное и профессиональное образование, чтобы стимулировать их остаться в стране. Об этом заявил глава ведомства Оксен Лесовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", – сказал он.

Министр подчеркнул, что главная задача Министерства образования — обеспечить качественное профессиональное, среднее и высшее образование, которое будет мотивировать молодежь оставаться в Украине.

Лесной также отметил, что западное образование часто идеализируется, тогда как зарубежные университеты, куда едут украинские студенты, не всегда лучше региональных учебных заведений в Украине.

Всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет в апреле 2024 года.

Верховная Рада на заседании 9 октября одобрила во втором чтении и в целом закон №11379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.