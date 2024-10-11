Міністр освіти: Багато учнів 10-11 класів, особливо хлопчики, виїжджають за кордон

Оксен Лісовий (Фото: Міністерство освіти України)

Учні 10-11 класів чоловічої статі почали частіше виїжджати за кордон, Міністерство освіти має запропонувати їм якісну та професійну освіту, щоб стимулювати їх залишитися в країні. Про це заявив глава відомства Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Що стосується виїзду. Я поділяю вашу тривогу. Ми спостерігаємо за тим, як у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами", – сказав він.

Міністр підкреслив, що головне завдання Міністерства освіти — забезпечити якісну професійну, передвищу та вищу освіту, яка мотивуватиме молодь залишатися в Україні.

Лісовий також зазначив, що західна освіта часто ідеалізується, тоді як закордонні університети, куди їдуть українські студенти, не завжди кращі за регіональні навчальні заклади в Україні.

Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років у квітні 2024 року.

Верховна Рада на засіданні 9 жовтня схвалила у другому читанні та в цілому закон №11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.