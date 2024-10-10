Іноземці зможуть обіймати офіцерські посади у ЗСУ: Рада ухвалила закон

Відповідні зміні внесено до закону №12023 про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства

Іноземний легіон (Фото: Генштаб ЗСУ)

Верховна Рада на засіданні 10 жовтня прийняла в цілому внесення змін до закону №12023 про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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Зокрема, змінами пропонується дозволити іноземцям та людям без громадянства обіймати офіцерські посади у Збройних Силах України, Національній гвардії та Державній спецслужбі транспорту.

У пояснювальній записці зазначається, що це потрібно через важку ситуацію на фронті, яка вимагає збільшення чисельності армії. Залучати до служби планують не лише через мобілізацію, а й через добровольців, зокрема тих, хто має військовий досвід серед іноземців.

20 серпня 2024 року Рада ухвалила закон №9585 про правовий статус для іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України.

Зокрема, документ дозволяє таким особам оформлювати тимчасові посвідки на проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи вже втратили чинність, а також врегулювати свій правовий статус перебування в Україні.