Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати її громадянство: Рада ухвалила закон

Громадяни РФ і Білорусі, які стали громадянами України, мають позбутися свого "рідного" паспорта протягом року після скасування воєнного стану

Фото: ЕРА/MIGUEL A. LOPES

Верховна Рада на засіданні 20 серпня ухвалила у другому читанні закон №9585 про правовий статус для іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України. Про це йдеться у порівняльній таблиці.

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Метою закону є забезпечення можливості для іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, а також для їхніх сімей отримувати посвідки на тимчасове проживання, дозволи на імміграцію або набуття українського громадянства.

Документ дозволяє таким особам оформлювати тимчасові посвідки на проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи вже втратили чинність, а також врегулювати свій правовий статус перебування в Україні.

Також встановлюється, що члени сімей тих, хто уклав контракт на службу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії, зможуть отримати посвідки на тимчасове проживання.

Крім того, передбачено, що громадяни Росії та Білорусі, які отримали українське громадянство після 24 лютого 2022 року, повинні подати документи про відмову від свого "рідного" громадянства протягом року після скасування воєнного стану.

Особи, які отримали українське громадянство під час воєнного стану та зобов'язалися скласти іспити для його підтвердження, мають право скласти ці іспити протягом двох років після завершення або скасування воєнного стану.

28 липня 2022 року Рада отримала законопроєкт авторства прем'єра Дениса Шмигаля із пропозиціями змінити умови набуття громадянства України. 18 жовтня Рада проголосувала законопроєкт у першому читанні.

21 березня 2023-го Рада підтримала законопроєкт у другому читанні та в цілому, а вже 21 квітня Зеленський підписав цей закон.

30 травня 2024 року Кабмін заявив, що люди, які хочуть отримати громадянство України, повинні скласти іспити з основ Конституції та історії країни.

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