Иностранцы, воюющие за Украину, смогут получить ее гражданство: Рада приняла закон

Граждане РФ и Беларуси, ставшие гражданами Украины, должны избавиться от своего "родного" паспорта в течение года после отмены военного положения

Фото: ЕРА/MIGUEL A. LOPES

Верховная Рада на заседании 20 августа приняла во втором чтении закон №9585 о правовом статусе для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих на стороне Украины. Об этом говорится в сравнительной таблице.

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Целью закона является обеспечение возможности для иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, а также для их семей получать вид на временное проживание, разрешение на иммиграцию или обретение украинского гражданства.

Документ позволяет таким лицам оформлять временный вид на жительство или иммигрировать, даже если их документы уже утратили силу, а также урегулировать свой правовой статус пребывания в Украине.

Также устанавливается, что члены семей заключивших контракт на службу в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии смогут получить вид на временное проживание.

Кроме того, предусмотрено, что граждане России и Беларуси, получившие украинское гражданство после 24 февраля 2022 года, должны подать документы об отказе от своего "родного" гражданства в течение года после отмены военного положения.

Лица, которые получили украинское гражданство во время военного положения и обязались сдать экзамены для его подтверждения, имеют право сдать эти экзамены в течение двух лет после завершения или отмены военного положения.

28 июля 2022 года Рада получила законопроект авторства премьера Дениса Шмыгаля с предложениями изменить условия обретения гражданства Украины. 18 октября Рада проголосовала законопроект в первом чтении.

21 марта 2023 года Рада поддержала законопроект во втором чтении и в целом, а уже 21 апреля Зеленский подписал этот закон.

30 мая 2024 года Кабмин заявил, что люди, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции и истории страны.

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