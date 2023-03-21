В Украине вводятся экзамены для получения гражданства

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7606 авторства премьер-министра Дениса Шмыгаля, предусматривающий сдачу комплексного экзамена по основам Конституции, украинскому языку и истории для тех, кто желает получить украинское гражданство. Об этом сообщается на сайте парламента.

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За внесение изменений в законы о гражданстве Украины и об обеспечении функционирования украинского языка как государственного касательно условий принятия в гражданство Украины проголосовал 281 нардеп.

Законопроект предоставляет определенным категориям заявителей на гражданство право сдать экзамен по основам Конституции, украинскому языку и истории в течение двух лет с момента получения украинского паспорта.

Это касается людей, у которых есть выдающиеся заслуги перед Украиной, или же их принятие в украинское гражданство представляет государственный интерес. Также это касается тех, кто на законных основаниях служит по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Государственной спецслужбе транспорта.

Заместитель председателя комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко отметил, что по поводу документа поступал ряд замечаний от главного юридического управления Рады, которые следовало учесть, и после этого законопроект приняли окончательно.

"Мы повысили статус гражданства Украины, ведь неверно предоставлять его тем, кто не знает ни Конституции, ни истории государства, гражданином которого он хочет быть", – сказал Горбенко.

8 июля 2022-го Зеленский, отвечая на петицию о введении экзаменов для получения гражданства Украины, поручил Кабмину заняться этим вопросом.

28 июля Рада получила законопроект авторства премьера Дениса Шмыгаля с предложениями изменить условия получения гражданства Украины.

18 октября Рада проголосовала за основу за законопроект.

Оксана Житнюк

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