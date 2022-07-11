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Зеленский поручил Кабмину подумать над введением экзаменов для получения гражданства

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 12:38
Зеленский поручил Кабмину подумать над введением экзаменов для получения гражданства - Фото
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский 8 июля ответил на электронную петицию о введении экзаменов для получения гражданства Украины. Он не высказал возражений против такой инициативы, но поскольку изменение миграционного законодательства является прерогативой правительства и Верховной Рады – передал ее в Кабинет министров.

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"Вопрос о введении обязательного экзамена для обретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования. Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", — заявил Зеленский.

Автор петиции указывает, что экзамен для получения гражданства – распространенная практика по всему миру. Такие экзамены есть в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Германии, США и других странах.

Комбинации требований для экзамена разные, но в целом кандидатам предлагают сдать тест на знание языка, истории и конституции страны, а также изучить национальный гимн.

Андрей Водяный
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Владимир Зеленский гражданство петиция
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