Зеленский поручил Кабмину подумать над введением экзаменов для получения гражданства

Президент Владимир Зеленский 8 июля ответил на электронную петицию о введении экзаменов для получения гражданства Украины. Он не высказал возражений против такой инициативы, но поскольку изменение миграционного законодательства является прерогативой правительства и Верховной Рады – передал ее в Кабинет министров.

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"Вопрос о введении обязательного экзамена для обретения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования. Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", — заявил Зеленский.

Автор петиции указывает, что экзамен для получения гражданства – распространенная практика по всему миру. Такие экзамены есть в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Германии, США и других странах.

Комбинации требований для экзамена разные, но в целом кандидатам предлагают сдать тест на знание языка, истории и конституции страны, а также изучить национальный гимн.

В июле 2021 года в Украине начали проводить экзамены на владение государственным языком для кандидатов на должности на государственной службе.

В начале июня стало известно, что Зеленский, вероятно, предоставил украинское гражданство российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии.

Андрей Водяный

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