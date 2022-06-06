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Данилов говорит, что у Невзорова еще нет украинского гражданства

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 22:43
Данилов говорит, что у Невзорова еще нет украинского гражданства - Фото
Александр Невзоров (Фото - Facebook Невзорова)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу заявил, что российский журналист Александр Невзоров еще не получил паспорт Украины.

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По словам Данилова, у Невзорова еще нет гражданства Украины, он только обратился с просьбой о его получении.

"Если вы хотите получить наше гражданство, вы должны пройти определенную процедуру... У нас только одно гражданство. Сначала нужно избавиться от гражданства той страны, которое вы на сегодняшний день имеете..." – сказал Данилов.

Сегодня на пресс-конференции президент Владимир Зеленский в ответ на уточняющий вопрос о том, предоставил ли он гражданство Невзорову, сказал: "Он точно обращался. Я не помню физически, потому что у меня есть большие списки. Там есть разные граждане, которые стоят в очереди...".

При этом президент отметил: "Если у нас есть возможность шатать российскую власть, мы должны это делать с гражданами России, которые полностью за Украину...".

В Государственной миграционной службе Украины Укринформу сообщили, что Зеленский уже подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его супруге.

"Этот указ действительно подписан. Больше ничего комментировать не можем", – сказали в ГМС.

Сам Невзоров в интервью изданию Гордон сказал, что узнал о подписании указа из СМИ.

"О том, что президентский указ [о присвоении украинского гражданства] был подписан, я не знал. О нем не знал никто, пока кто-то его не слил. Спасибо большое сливщику. Вообще, готовилось обнародование этого факта совершенно иначе. Но что произошло, то произошло", – сказал Невзоров.

В своем Facebook 4 июня Невзоров написал, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика". "Пока завывает всякая мелюзга, но надеюсь, что у Кремля все же хватит идиотизма подвергнуть меня настоящей "гражданской казни". Легко предсказать, что меня публично лишат гражданства, поставив в ряд с Солженицыным, Вишневской и др", – написал Невзоров.

  • 3 июня источник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что Зеленский предоставил украинское гражданство Невзорову и его супруге Лидии.
Вадим Ребрина
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Александр Невзоров гражданство Алексей Данилов
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