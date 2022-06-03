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Зеленский дал украинское гражданство Невзорову и его жене

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 13:02
Зеленский дал украинское гражданство Невзорову и его жене - Фото
Александр Невзоров (Фото - Facebook Невзорова)

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Источник LIGA.net в Офисе президента подтвердил информацию.

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"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", – сообщил Геращенко.

Сам Невзоров, комментируя украинское гражданство, заявил, что "каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву".

"И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", – написал российский журналист.

В марте 2022-го в России возбудили дело против Невзорова по новой статье о "фейках". Статья предусматривает штраф или от трех до 15 лет тюрьмы за распространение правды о войне РФ против Украины (в российском Уголовном кодексе это назвали "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России").

В СК РФ заявили, что Невзоров опубликовал "заведомо ложную" информацию об обстреле российскими войсками роддома в Мариуполе.

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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Александр Невзоров Владимир Зеленский гражданство Лидия Невзорова
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