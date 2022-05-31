Овсянниковой хотели устроить пресс-конференцию в Киеве. Передумали

Информационное агентство Интерфакс-Украина планировало устроить в Киеве пресс-конференцию бывшей сотрудницы российского Первого канала Марины Овсянниковой, но отменило мероприятие после шквала критики.

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Пресс-конференция должна была состояться завтра, 1 июня, в пресс-центре информагентства Интерфакс-Украина в Киеве. Трансляция должна была вестись в YouTube. В анонсе Интерфакс-Украины сообщалось, что в столице пройдет пресс-конференция на тему: "Разоблачения от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда". Саму бывшую пропагандистку Кремля в анонсе обозначили как "уволенная с первого канала РФ за протест в прямом эфире тележурналистка, редактор, ныне внештатная журналистка немецкой газеты Die Welt".

В соцсетях украинцы раскритиковали запланированный приезд в Киев бывшей сотрудницы пропагандистского канала.

В 17:24 Интерфакс-Украина сообщило, что пресс-конференция с Овсянниковой отменяется. О причинах в СМИ не проинформировали.

Об отмене конференции также сообщил общественный деятель Сергей Стерненко: "Овсянниковой не будет на пресс-конференции завтра в Киеве. Заходил только что я в гости в Интерфакс. Обещают отменить".

Овсянникова "прославилась" в середине марта 2022 года – тогда она ворвалась в студию Первого канала с призывами не верить роспропаганде и остановить войну против Украины. После этого она записала видео, в котором объяснила свой поступок. Она осудила российскую агрессию против Украины, но при этом говорила о "братоубийственной" войне, продвигала кремлевский тезис о "братских народах" и выразила надежду, что Украина и РФ "смогут помириться". Также Овсянникова заявила, что ответственность за войну России против Украины якобы лежит на совести "только одного человека" – российского диктатора Владимира Путина.

"К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале и занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это". Редактор Марина Овсянникова, прорвавшаяся в прямой эфир с антивоенным плакатом, до этого записала видеообращение. pic.twitter.com/fahgGOjPaV — The Insider (@the_ins_ru) March 14, 2022

В конце марта Овсянникова жаловалась итальянским СМИ на "русофобию", отрицала правильность коллективной ответственности за военные преступления РФ и рассказала о последствиях санкций, которые коснулись ее семьи. Она разметила об этом пост на своей странице в соцсети, однако вскоре отредактировала его. В сети сохранился оригинал:

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Оксана Житнюк

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