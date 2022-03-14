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В эфир российского телеканала ворвалась женщина с призывами остановить войну – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 21:41
В эфир российского телеканала ворвалась женщина с призывами остановить войну – видео - Фото
Скриншот с видео

В прямом эфире программы Время на российском пропагандистском Первом канале в студию ворвалась женщина с призывами не верить российской пропаганде и остановить войну против Украины. Соответствующее видео опубликовало издание The Insider.

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Издание пишет, что, по предварительным данным, акцию протеста в эфире устроила Марина Овсянникова, работавшая редактором на Первом канале. Источники издания утверждают, что она задержана.

Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт. При попытке посмотреть программу появляется надпись: "По требованию правообладателя запрещено к просмотру онлайн после эфира".

До этого Овсянникова записала видео, в котором объясняет свою позицию по войне РФ против Украины.

Она назвала нападение России на Украину преступлением, за которое ответственен российский диктатор Путин. "К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале и занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это", – сказала Овсянникова. "Сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны", – добавила она, призвав россиян выходить на митинги.

Пропагандистское государственное агентство ТАСС сообщило, что Первый канал проводит проверку "в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира".

Вадим Ребрина
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Россия война пропаганда Марина Овсянникова
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