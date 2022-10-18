Рада приняла за основу законопроект о сдаче экзаменов для получения гражданства Украины
Верховная Рада проголосовала за основу за законопроект с предложениями изменить условия получения гражданства Украины. Документ авторства премьера Дениса Шмыгаля сегодня, 18 октября, поддержали 307 нардепов, сообщается на сайте парламента.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Законопроект №7606 принят за основу с сокращением срока подготовки.
После принятия закона условием для получения украинского гражданство будет знание основ Конституции и истории Украины.
Лицам, имеющим выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины, которые проходят службу в ВСУ, награждены на государственном уровне, получили вид на временное проживание, нужно в течение двух лет с момента принятия в гражданство сдать комплексный экзамен по основам Конституции, по истории и знанию языка.
Если указанные лица не сдадут соответствующие экзамены в течение двух лет, это будет основанием для потери гражданства Украины.
- Сегодня Рада отменила призыв на срочную службу в армии во время действия военного положения.
- Также парламент проголосовал за признание Ичкерии территорией, которая находится под временной оккупацией России.
Комментарии