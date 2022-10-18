Украина признала Ичкерию временно оккупированной Россией

Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк от фракции Голоса.

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За соответствующее постановление №8132 проголосовали 287 депутатов.

СПРАВКА. ЧРИ – самопровозглашенное в 1991 году государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР, ликвидированное российскими властями в 2000 году после ее силового включения в состав РФ как "Чеченской Республики". Провозглашение суверенитета ЧРИ послужило поводом для двух войн. Страна-оккупант Россия приравнивает лидеров ЧРИ к террористам.

В сентябре 2022 года сообщалось, что лидер ЧРИ Ахмед Закаев формирует чеченский батальон в Украине, чтобы воевать против российских оккупантов. "Глава Чечни" Рамзан Кадыров призывал его убить.

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Євген Пилипенко

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