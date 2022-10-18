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Украина признала Ичкерию временно оккупированной Россией

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 13:48
Украина признала Ичкерию временно оккупированной Россией - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк от фракции Голоса.

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За соответствующее постановление №8132 проголосовали 287 депутатов.

СПРАВКА. ЧРИ – самопровозглашенное в 1991 году государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР, ликвидированное российскими властями в 2000 году после ее силового включения в состав РФ как "Чеченской Республики". Провозглашение суверенитета ЧРИ послужило поводом для двух войн. Страна-оккупант Россия приравнивает лидеров ЧРИ к террористам.

В сентябре 2022 года сообщалось, что лидер ЧРИ Ахмед Закаев формирует чеченский батальон в Украине, чтобы воевать против российских оккупантов. "Глава Чечни" Рамзан Кадыров призывал его убить.

Читайте также: Украинцы победят Российскую империю, колонизированные народы освободятся – Дудаева 

Євген Пилипенко
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верховная рада чечня ЧРИ Ичкерия окупация
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