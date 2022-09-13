После деоккупации Донбасса кадыровцы вернутся в РФ и начнут "работать" по Москве – Подоляк

После будущего изгнания оккупационных войск РФ из украинского Донбасса сформированные по этническому принципу подразделения российской армии, в частности так называемые кадыровцы, развернут оружие против кремлевского режима. Такой прогноз развития событий сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в российской программе Ходорковский LIVE.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ведущий попросил его прокомментировать какой-то очередной ролик Рамзана Кадырова, на что Подоляк сказал, что в Украине, в отличие от России, блогерство главы Чечни мало кому интересно, чтобы его еще комментировать.

По словам чиновника, для россиян в будущем "есть более серьезный сюрприз", вероятность которого может "недооценивать Путин".

"По мере того, как будет идти деблокада наших территорий... Как только падет Луганск или Донецк, вот эти все спецчасти Кадырова активно начнут работать с "элитой" РФ по Москве, московскому региону и, возможно, по Садовому кольцу, непосредственно по Рублевскому шоссе. Они попытаются доказать, что две войны прошло не зря в Ичкерии в свое время", – спрогнозировал он.

Читайте также: Данилов: В РФ ряд регионов выступают против Путина. На первом месте — Татарстан и Чечня

Подоляк заявил, что "развернется на 180 градусов" (выражение интервьюера) не только Кадыров, но и Дагестан, Ингушетия, и другие территории с отложенными конфликтами и "отложенной этнической болью".

Если война России против Украины будет идти такими темпами и так, как в последние недели, считает он, в РФ "резко будет нарастать хаотизация, отказы силовиков выполнять свои функции, их страх".

Именно в такой период, говорит советник главы ОП, кадыровские спецподразделения "и выполнят свою миссию, под которую их готовят, и это не миссия атаковать Украину".

"Мы для Ичкерии не субъект, которому нужно предъявить претензии, субъект – это только нынешняя политическая элита РФ", – подчеркнул Подоляк.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.