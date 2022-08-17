В Москве вербуют граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана на войну в Украине — ГУР

В Москве и Московской области россияне вербуют граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана на войну против Украины, обещая российское гражданство. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики сообщают, что в России уменьшается количество людей, которые готовы воевать против Украины, чтобы хотя бы частично сохранить возможность формировать резервы, Кремль пытается активнее привлекать в армию иностранцев.

В Московском регионе для формирования новых подразделений местное руководство дало указание военкоматам и полиции проводить "агитацию" среди граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Желающим поехать воевать по контракту против Украины предлагают деньги и получение российского гражданства.

В России тайком проводят мобилизацию медицинского персонала, потому что военные госпитали не справляются с количеством раненых.

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.

По данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

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