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В Москве вербуют граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана на войну в Украине — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 10:54
В Москве вербуют граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана на войну в Украине — ГУР - Фото
Солдаты из Центральной Азии (Фото: ГУР)

В Москве и Московской области россияне вербуют граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана на войну против Украины, обещая российское гражданство. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. 

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Разведчики сообщают, что в России уменьшается количество людей, которые готовы воевать против Украины, чтобы хотя бы частично сохранить возможность формировать резервы, Кремль пытается активнее привлекать в армию иностранцев. 

В Московском регионе для формирования новых подразделений местное руководство дало указание военкоматам и полиции проводить "агитацию" среди граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Желающим поехать воевать по контракту против Украины предлагают деньги и получение российского гражданства.

Читайте также: В Санкт-Петербурге и области формируют батальоны "добровольцев" для войны в Украине — ISW 

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