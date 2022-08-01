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В Санкт-Петербурге и области формируют батальоны "добровольцев" для войны в Украине — ISW

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 06:27
В Санкт-Петербурге и области формируют батальоны
Российский оккупант (Фото: EPA)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области россияне формируют "добровольческие" подразделения для войны против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW) за 31 июля.

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В Ленинградской области формируют два артиллерийских дивизиона "Невский" и "Ладожский", местные власти объявили о дополнительной социальной поддержке "призывников", которые заключили контракт. 

"Добровольцам" предлагают единовременную выплату в 200 000 рублей и социальные выплаты. Также институт сообщил, что в Луге неподалеку от Санкт-Петербурга россияне формируют батальон "Санкт-Петербург". 

Аналитики подчеркнули, что целью формирования "добровольческих" подразделений является подпитка резервов россиян для войны против Украины без проведения всеобщей мобилизации в РФ.

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Дмитрий Гриниченко
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война санкт-петербург мобилизация в россии
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