В Санкт-Петербурге и области формируют батальоны "добровольцев" для войны в Украине — ISW

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области россияне формируют "добровольческие" подразделения для войны против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW) за 31 июля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Ленинградской области формируют два артиллерийских дивизиона "Невский" и "Ладожский", местные власти объявили о дополнительной социальной поддержке "призывников", которые заключили контракт.

"Добровольцам" предлагают единовременную выплату в 200 000 рублей и социальные выплаты. Также институт сообщил, что в Луге неподалеку от Санкт-Петербурга россияне формируют батальон "Санкт-Петербург".

Аналитики подчеркнули, что целью формирования "добровольческих" подразделений является подпитка резервов россиян для войны против Украины без проведения всеобщей мобилизации в РФ.

В России тайком проводят мобилизацию медицинского персонала, потому что военные госпитали не справляются с количеством раненых.

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.

По данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

Читайте также: ГУР: Потери РФ большие, но не критические. Всеобщая мобилизация будет признанием поражения

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.