У мобилизованных жителей ОРДЛО забирают документы, чтобы остановить дезертирство – Генштаб

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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"Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство", – говорится в сводке.

Также это не позволит идентифицировать упомянутых лиц в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил РФ, отметили в Генштабе.

Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.

Вадим Ребрина

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