У мобилизованных жителей ОРДЛО забирают документы, чтобы остановить дезертирство – Генштаб
21.07.2022, 19:58
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)
У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.
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"Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство", – говорится в сводке.
Также это не позволит идентифицировать упомянутых лиц в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил РФ, отметили в Генштабе.
- Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.
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