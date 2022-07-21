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У мобилизованных жителей ОРДЛО забирают документы, чтобы остановить дезертирство – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 19:58
У мобилизованных жителей ОРДЛО забирают документы, чтобы остановить дезертирство – Генштаб - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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"Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство", – говорится в сводке.

Также это не позволит идентифицировать упомянутых лиц в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил РФ, отметили в Генштабе.

  • Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин. 
Вадим Ребрина
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ордло генштаб
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