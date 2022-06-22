Боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин. Об этом СБУ рассказал военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года.

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"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы", — сказал военнопленный.

По его словам, он был непригоден для войска, однако это не помогло избежать тотальной "мобилизации" на временно оккупированной части Луганской области. После "призыва" из него в течение недельных учений сделали механика-водителя БМП, показали, как правильно держать автомат и отправили на боевое задание: закрепиться в промзоне Северодонецка, рассказывают в СБУ.

"Прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну. Очень много двухсотых", — обратился пленный к жителям временно оккупированной Луганской области.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что солдаты, которых российские военные насильно "мобилизовали" на временно оккупированной территории ОРДЛО, не успевают сдаваться в плен из-за близости боевых столкновений и неопытности. Счет погибших идет на тысячи.

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Мария Макуха

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