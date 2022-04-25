"Не успевают сдаться в плен". Мобилизованные из ОРДЛО массово гибнут – Арестович

Солдаты, которых российские военные насильно мобилизовали на территориях оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, не успевают сдаваться в плен из-за близости боевых столкновений и неопытности. Счет погибших идет на тысячи. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 24 апреля.

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"Тут вопрос, сколько потеряли мобилизованные из так называемых ЛНР и ДНР. Их же вообще никто не считает. А потери у них страшные, потому что их пускают вперед российских войск. Точнее не пускают – гонят", – сказал Арестович.

Советника главы ОП спросили, сдаются ли эти люди в плен.

"Не успевают. Не те боевые условия, к сожалению. Сдача в плен – это очень нетривиальная операция. Это только военный профессионал может сдаться невредимым", – сказал он.

Арестович пояснил, что человеку, который хочет сдаться в плен, важно выбрать правильный момент, когда поднять белый флаг, иначе его убьют – свои или противник.

"Вопрос ключевой – когда поднимать белый флаг? Когда уже по тебе твои не стреляют, или когда еще... Поскольку близкие боевые столкновения, твои начнут стрелять по тебе по факту подъема... Такая история, сложная. Это, конечно, огромная людская трагедия, потому что счет их на тысячи идет, многие тысячи", – сказал советник главы ОП.

По мнению Арестовича, для того чтобы "качественно сдаться в плен", надо быть профессиональным военным: уметь оценить обстановку, найти момент – это очень сложно.

"Для мобилизованных людей, не воевавших, это практически нереально... Многие не успевают даже боевой опыт получить. Гибнут", – сказал Арестович.

23 апреля разведка сообщила, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Под угрозой расстрела в армию РФ "призывают" в том числе медиков, чтобы отправить их на передовую оказывать помощь раненым россиянам.

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Наталия Медведева

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