Россияне начали "мобилизацию" украинцев на оккупированных территориях трех областей – ГУР

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Под угрозой расстрела в армию РФ "призывают" в том числе медиков, чтобы отправить их на передовую оказывать помощь раненым россиянам, сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР Минобороны, в Волчанске Харьковской области персонал первичной медико-санитарной помощи принудительно отправляют на передовую для оказания первой медпомощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.

Также россияне начали "мобилизовать" молодежь на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Чтобы не сорвать "мобилизацию", россияне практически полностью перекрыли возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Также значительно ограничена возможность выезда в сторону России.

По данным разведки, в Запорожской области российские военные и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Местными хотят пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях.

ЦПД при СНБО сообщает, что в некоторых регионах России фиксируются признаки "обманной мобилизации": там набирают "добровольцев" якобы для помощи жителям Донбасса в районе Мариуполя.

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Оксана Житнюк

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