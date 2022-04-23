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Россияне начали "мобилизацию" украинцев на оккупированных территориях трех областей – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 15:57
Россияне начали
Фото из Telegram Запорожской ОВА

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Под угрозой расстрела в армию РФ "призывают" в том числе медиков, чтобы отправить их на передовую оказывать помощь раненым россиянам, сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР Минобороны, в Волчанске Харьковской области персонал первичной медико-санитарной помощи принудительно отправляют на передовую для оказания первой медпомощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.

Также россияне начали "мобилизовать" молодежь на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Чтобы не сорвать "мобилизацию", россияне практически полностью перекрыли возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Также значительно ограничена возможность выезда в сторону России.

По данным разведки, в Запорожской области российские военные и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Местными хотят пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях.

  • ЦПД при СНБО сообщает, что в некоторых регионах России фиксируются признаки "обманной мобилизации": там набирают "добровольцев" якобы для помощи жителям Донбасса в районе Мариуполя.

Читайте также: Оккупанты закроют Крым, чтобы люди не сбежали от призыва в армию России – Генштаб

Оксана Житнюк
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