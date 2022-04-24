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Украина предложила Кремлю всех российских пленных за защитников Мариуполя – Арестович видео

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 20:49
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Руководство Украины предложило Кремлю обменять защитников Мариуполя, заблокированных оккупантами на заводе "Азовсталь" в осажденном городе, на всех военнопленных россиян. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Ждем ответа РФ и напоминаем: последствия [отказа] вам там в Кремле не понравятся", – сказал он.

По его словам, ситуация в городе описывается словами "все сложно".

Спикер сообщил, что с утра стратегические бомбардировщики и артиллерия оккупантов бомбят Азовсталь, сосредотачиваются наземные силы для захвата территории, подчеркивая очередную ложь лидера РФ Владимира Путина, что захватчики не будут штурмовать завод.

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Помимо этого, по словам Арестовича:

→ военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась за сутки;

→ усилились атаки врага на линии разграничения в зоне ООС;

→ основные усилия российских оккупантов сосредоточены на попытке выйти от Изюма к Славянску и Краматорску, а также на штурмах в районе Попасной, Рубежного и Северодонецка. Успехов у врага нет;

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→ еще одно направление удара россиян – на Гуляйполе. За неделю враг продвинулся там на 10 км, но после усиления наших войск в этом районе темпы захватчиков замедлились – ВСУ бьют оккупантов;

→ под Херсоном вчера уничтожен командный пункт россиян: ликвидированы два генерала ВС РФ, тяжело ранен еще один и нескольо старших офицеров.

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Евгений Пилипенко
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