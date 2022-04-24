Руководство Украины предложило Кремлю обменять защитников Мариуполя, заблокированных оккупантами на заводе "Азовсталь" в осажденном городе, на всех военнопленных россиян. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"Ждем ответа РФ и напоминаем: последствия [отказа] вам там в Кремле не понравятся", – сказал он.
По его словам, ситуация в городе описывается словами "все сложно".
Спикер сообщил, что с утра стратегические бомбардировщики и артиллерия оккупантов бомбят Азовсталь, сосредотачиваются наземные силы для захвата территории, подчеркивая очередную ложь лидера РФ Владимира Путина, что захватчики не будут штурмовать завод.
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Помимо этого, по словам Арестовича:
→ военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась за сутки;
→ усилились атаки врага на линии разграничения в зоне ООС;
→ основные усилия российских оккупантов сосредоточены на попытке выйти от Изюма к Славянску и Краматорску, а также на штурмах в районе Попасной, Рубежного и Северодонецка. Успехов у врага нет;
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→ еще одно направление удара россиян – на Гуляйполе. За неделю враг продвинулся там на 10 км, но после усиления наших войск в этом районе темпы захватчиков замедлились – ВСУ бьют оккупантов;
→ под Херсоном вчера уничтожен командный пункт россиян: ликвидированы два генерала ВС РФ, тяжело ранен еще один и нескольо старших офицеров.
- Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.
- Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей, в том числе множество женщин с детьми.
- По данным Арестовича, бои идут и на отдаленных от завода улицах.
- Ранее в Мариуполь летали вертолеты, которые пополняли запасы защитников.
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