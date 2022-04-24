UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обращение замкомандира Азова: Пока вы шлете пасхальные картинки, РФ бросает бомбы на детей видео

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 12:24
Скриншот из видеозаписи
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Несмотря на большой христианский праздник, сегодня российские оккупанты продолжают бить по Мариуполю с самолетов, кораблей, танков и пушек. Об этом сказал заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в видеообращении к украинцам 24 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Христос воскрес, уважаемая Украина! Сегодня великий день, и даже вопреки этому враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пробует штурмовать", – сказал Паламар.

От имени всех защитников Мариуполя Паламар поблагодарил тех, кто не на словах, а на деле пытается помогать гражданским эвакуироваться и кто прилагает максимум усилий для выведения из окружения украинских военных.

Паламар обратился "ко всему цивилизованному миру" с призывом сделать все для того, чтобы защитники Мариуполя имели возможность рассказать все своим родным и прийти на могилы к погибшим товарищам.

"И помните: в это время, когда вы шлете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на голову ни в чем не повинных детей", – добавил замкомандира "Азова".

  • Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.
  • Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей, в том числе множество женщин с детьми.

Читайте также: "Хватит ли чудес Бога на воскресение города?" Полк "Азов" показал новые фото Мариуполя

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь калина пасха святослав паламар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 