Несмотря на большой христианский праздник, сегодня российские оккупанты продолжают бить по Мариуполю с самолетов, кораблей, танков и пушек. Об этом сказал заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар ("Калина") в видеообращении к украинцам 24 апреля.

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"Христос воскрес, уважаемая Украина! Сегодня великий день, и даже вопреки этому враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пробует штурмовать", – сказал Паламар.

От имени всех защитников Мариуполя Паламар поблагодарил тех, кто не на словах, а на деле пытается помогать гражданским эвакуироваться и кто прилагает максимум усилий для выведения из окружения украинских военных.

Паламар обратился "ко всему цивилизованному миру" с призывом сделать все для того, чтобы защитники Мариуполя имели возможность рассказать все своим родным и прийти на могилы к погибшим товарищам.

"И помните: в это время, когда вы шлете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на голову ни в чем не повинных детей", – добавил замкомандира "Азова".

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей, в том числе множество женщин с детьми.

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Оксана Житнюк

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